Schüsse in Wohnung in Favoriten - Mann verletzt

In einem Gemeindebau im Wiener Bezirk Favoriten sind am Mittwochabend gegen 19.15 Uhr Schüsse gefallen. Ein Zeuge verständigte die Polizei, die schließlich ein schwerverletztes Schussopfer in einer Wohnung in der Troststraße entdeckte. Der 38-Jährige soll im Oberkörperbereich getroffen worden sein. Sein Zustand war äußerst kritisch.