Theron forderte Schutz vor „aggressivem“ Tom Hardy

Streit zwischen Hardy und Theron eskalierte vollends

Stunt-Double Natasha Hopkins erinnerte sich in Gesprächen für Buchanans Buch daran, dass Theron zum Zeitpunkt der Dreharbeiten gerade Mutter geworden war und so wenig Zeit wie nötig am Set vergeuden wollte. Hardy hingegen nahm es mit der Pünktlichkeit nicht so genau. Eines Morgens sei die Situation schließlich vollends eskaliert, da Hardy seine Kollegin in Kostüm und Make-up drei Stunden in einem Kampffahrzeug habe warten lassen.