Clevere Vögel überlisteten Forscher in Australien

Vögel lösten Problem in Windeseile

Die in Down Under heimischen Tiere hätten sich in Windeseile zusammengetan, um ein Gruppenproblem zu lösen, so Potvin. „Zehn Minuten nach dem Anbringen des letzten Trackers sahen wir, wie ein erwachsenes Weibchen ohne Tracker mit seinem Schnabel versuchte, das Gerät eines jüngeren Vogels zu entfernen.“ Innerhalb weniger Stunden waren fast alle Vögel von ihren Mini-Rucksäcken befreit. Am dritten Tag wurde das Teil sogar beim dominanten Männchen der Gruppe erfolgreich demontiert.