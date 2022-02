Wahl: Angriff auf Härtings „Absolute“ in Telfs

Was sind die drängendsten Aufgaben, die in Telfs gelöst werden müssen?

Wir haben in den letzten Jahren sehr viel in Infrastrukturprojekte investiert. Der nächste Schritt muss der Ausbau und die Sanierung des Einberger-Schulzentrums (2 VS und 2 SPZ) sein. Außerdem müssen wir das Pflegeheim Wiesenweg erweitern und sanieren.