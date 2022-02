Charlie Wurz schürt unsere Formel-1-Hoffnungen!

Nach seinem ersten F4-Sieg im Rahmen des heißen Formel-1-Titelduells am 12. Dezember in Abu Dhabi schlug der Wurz-Sprössling dieser Tage unter der Wüstensonne von Abu Dhabi und Dubai abermals groß zu, holte sich den Titel in der offiziellen FIA-Formel-4-Meisterschaft der Vereinigten Arabischen Emirate - und das mit zwei Siegen und zehn Podestplatzierungen in 20 Rennen, als einziger Pilot des topbesetzten Starterfeldes mit Teilnehmern aus der italienischen, spanischen, deutschen und englischen Serie, der bei jedem Rennen in die Punkteränge fuhr.