Wohnungsmarkt: Viele Singles, kaum Kleinwohnungen

Bürgermeister Günther Albel: „Von 100 Haushalten in unserer exakt 63.236 Einwohner zählenden Stadt sind 44 mit nur einer Person besetzt. Aktuelle Zahlen vom österreichischen Städtebund zeigen, dass 13.564 Villacher single sind - und das sind immerhin 2571 mehr als in Wels!“ Die Stadt reagiere auf diesen Trend in der Gesellschaft, so Albel: „Wir schaffen konstant neue und leistbare Wohnungen im verdichteten Wohnbau!“