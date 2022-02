Sturm tief„Antonia“ warf Bäume über Straßen

Gefahr in Verzug! Dienstag in der Früh rückte die Berufsfeuerwehr Klagenfurt aus, um in Großbuch herabgeworfene Äste von der Straße zu räumen. Zu Mittag waren die Männer mit Kollegen der Freiwilligen Feuerwehr in St. Georgen am Sandhof gefordert: „Der Sturm hat Bäume über eine Straße geworfen, Menschen waren abgeschottet.