Dornbirn nutzt Sonne für bessere Klimabilanz

Sieben Standorte

Die „Sonnenkraftwerke Dornbirn“ werden in Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft „Erneuerbare Energie Vorarlberg“ umgesetzt. Die Anlagen werden im Frühjahr auf dem Feuerwehrgebäude in Watzenegg und in Kehlegg, dem Treffpunkt an der Ach, dem Forsthof Enz, dem Kindergarten und der Volksschule Wallenmahd sowie bei der Ausweichschule Fischbach errichtet. Die Leistung der Anlagen wird rund 290 Kilowattpeak betragen. Damit können knapp 100 Haushalte mit Sonnenstrom versorgt werden. Das spart rund 200 Tonnen CO2 pro Jahr.