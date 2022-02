FC-Bayern-Fanclub beschwert sich bei der UEFA

Ein Fanclub von Salzburgs Champions-League-Gegner Bayern München hat bei der Europäischen Fußballunion (UEFA) Beschwerde gegen die Höhe der Ticketpreise für Auswärtsfans beim Achtelfinal-Hinspiel am vergangenen Mittwoch (1:1) eingelegt. Der in München ansässige „Club Nr. 12“ monierte, dass die 60 Euro im Unterrang um 30 Euro zu hoch angesetzt gewesen seien. Laut UEFA-Regularien darf von Gästefans nicht mehr verlangt werden als von Heimfans in einer vergleichbaren Kategorie.