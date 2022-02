Jennifer Coolidge gibt Suche nach Liebe nicht auf

Neben ihrer Rolle in „American Pie“ war Coolidge noch in zahlreichen weiteren Filmen und Serien zu sehen. Unter anderem spielte sie in „Natürlich blond“ an der Seite von Reese Witherspoon, aber auch in der Sitcom „2 Broke Girls“. Zuletzt wirkte Coolidge in dem Netflix-Weihnachtsfilm „Single All The Way“ mit und steht zudem für die HBO-Serie „The White Lotus“ vor der Kamera.