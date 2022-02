Tot mit 50! Trauer um England-Fußballer Beauchamp

Erst einmal wurde er von den „Hammers“ noch für eine Million Euro an Swindon Town weiterverkauft, doch auch im beschaulicheren Wales wurde Beauchamp nicht glücklich. Und so kehrte er im Oktober 1995, etwas mehr als ein Jahr nach seinem Auszug in die große Fußball-Welt Englands, zurück in seine Heimat Oxford, wo er 2002 seine Karriere beenden sollte.