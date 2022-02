Sturm fegte über Tirol, jetzt folgt wieder Schnee

Auch in Talorten blies Sturm mit fast 100 km/h

ZAMG-Meteorologe Simon Hölzl übermittelte der „Krone“ einige Spitzenwerte aus den Morgenstunden: Galzig am Arlberg 109 km/h, Brunnenkogel im hintersten Pitztal 102 km/h, Innsbruck-Universität 96 km/h, Haiming 92 km/h, Achenkirch 83 km/h, Reutte 80 km/h. Im Unterland blieb es etwas ruhiger, Kufstein verzeichnete aber auch 73 km/h. Eine Beruhigung des Wetters ist am Dienstag noch nicht in Sicht: Erneut ist Sturm prognostiziert, einige Stunden kann es stark schneien - am Arlberg werden bis zu 50 Zentimeter Neuschnee erwartet.