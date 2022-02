Lenker verewigte sein Kennzeichen in Mauer

Der Unfall ereignete sich in einer Kurve, in welcher die Bahnhofstraße in die Magazinstraße übergeht im Welser Stadtteil Pernau. Der 17-jährige PKW-Lenker verlor in der Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug geriet auf den Verladeplatz eines Transportunternehmens, wo das Fahrzeug sozusagen gegen die Hallenwand gesprungen ist. Das Kennzeichen war in rund eineinhalb Metern Höhe in die Betonwand gepresst.