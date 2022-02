Falscher GIS-Mitarbeiter ergaunerte sich 130 Euro

Am 19. Feber 2022 um 12:00 Uhr gab sich ein derzeit unbekannter Mann gegenüber einem 17-Jährigen aus Villach als Mitarbeiter der Firma GIS (Gebühren Info Service) aus. Laut Polizei wies sich der angebliche Mitarbeiter mit einer Scheckkarte bei seinem Opfer aus. Er gelangte so in die Wohnung des Villachers. Dort behauptete er, er müsse alle gebührenpflichtigen Geräte überprüfen und schloss den Fernseher an seinen Laptop an.