Neuer blauer Polizeiblitz auf der Donau unterwegs

Auch wenn das Prunkstück der nun auf zehn Boote angewachsenen Wiener Wasserpolizei-Armada stolze 890.000 Euro kostet, so ist der Preis vertretbar. „Wir haben in die Sicherheit und in die Zukunft investiert. 25 Jahre lang sind Ersatzteile verfügbar, und unser ,Blauer Blitz‘ wird auch noch in 40 Jahren auf Patrouillenfahrten unterwegs sein“, so Generalmajor Michael Takacs, der gemeinsam mit Wasserpolizei-Chef Kraus nach Wien steuerte.