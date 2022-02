Für die Austria kann „Mission Aufstieg“ beginnen

„Mit den Fans im Rücken sind wir gleich eine Klasse stärker. Alle sind heiß auf den Start und ich bin überzeugt, dass wir unser großes Ziel schaffen“, hofft Torhüter Domenik Schierl, dass sich die Mannschaft wie im Herbst in einen Flow spielt. „Jedes Spiel wird allerdings pickelhart werden. Es wird nicht mehr so einfach sein wie in mancher Partie im Herbst“, fügt der Schlussmann hinzu.