Rettung aus Höhle: Wasser war Gegenspieler

Groß war die Erleichterung, als am frühen Freitagabend klar war, dass es den Männern gut geht. „Sie haben an der überfluteten Stelle einen Zettel hinterlassen, sodass die Taucher sie schnell an einer etwas höheren Stelle finden konnten“, erklärt Monika Feichtner von der Salzburger Höhlenrettung. Für den behördlichen Einsatzleiter Manfred Pongruber ist am Einsatz das Warten am schlimmsten. Er sagt: „Wir können nicht beeinflussen, wie sich der Wasserstand entwickelt. Dieses Abwarten ist für uns sehr schwierig.“