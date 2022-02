Epidemiologe: „Pandemie könnte noch länger dauern“

Epidemiologe Gerald Gartlehner geht davon aus, dass das Virus weiter mutieren wird. Ein endgültiges Pandemieende kann also noch nicht vorhergesagt werden. Wie er zur weiteren Testpflicht ab April steht und was er von einer Lockerung der FFP2-Maskenpflicht hält, erklärt er in „Nachgefragt“ bei Moderatorin Raphaela Scharf.