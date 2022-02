Hacker: Mit Milliarde aus Lotterie weitergurgeln

Öffnungen für Wien „einfach zu früh“

„Wir haben einfach unterschiedliche Vorstellungen, welche Vorsorge wir treffen müssen für die nächsten Monate“, so Hacker. Er lässt bekanntlich kein gutes Haar an den Corona-Entscheidungen des Bundes, konkret an den weitgehenden Öffnungsschritten ab Samstag und mit 5. März. Wien geht hier einen strengeren bzw. vorsichtigeren Weg. Denn vieles sei derzeit noch unklar, so Hacker. „Der Zeitpunkt, jetzt sich auf den 5. März anzunageln, ist einfach zu früh.“