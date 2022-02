HERZ GmbH: Bedarf an Energietechnik steigt enorm

200 Angestellte

Seit 2009 läuft die Produktion in Pinkafeld auf Hochtouren. 200 Mitarbeiter sind dort in sämtlichen Unternehmensbereichen beschäftigt. „Dazu zählt ein hohes Maß an Ingenieurkapazität auf dem Sektor Forschung und in der Entwicklung“, so Gerhard Glinzerer, Eigentümer der HERZ-Gruppe.