Lust an Demonstrationen ist weiter ungebrochen

Das ist geplant

Richtig rund gehen soll es, morgen, Sonntag: In Steyr sind eine Mahnwache und der 59. Corona-Spaziergang geplant, eine stille „Kundgebung gegen die Impfpflicht“ in Wullowitz, „Zusammen für die Freiheit“ demonstriert man in Braunau und Schärding, in Ried gibt’s einen Corona-Spaziergang und in Perg eine als Faschingsumzug getarnte Demo – wir berichteten.