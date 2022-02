In diesen Fällen sagen wir Danke!

Bezahlfernsehen reagierte kulant

Ein spezielles Angebot für die Nutzung eines Streaming-Dienstes erhielt Sebastian E. Ende Dezember. Für 99 Euro sollte der Salzburger ein Jahr das Angebot des Bezahlfernsehanbieters nutzen können. Und im Gegenzug einen Online-Einkaufsgutschein im Wert von 100 Euro erhalten. „Ich habe den Link angeklickt und unsere Familien-Mail-Adresse statt meiner privaten, an die das Angebot ging, angegeben“, so der Leser. Das war der Grund, warum die Inanspruchnahme der Aktion abgelehnt wurde. Sky hat hier schnell und besonders kundenfreundlich reagiert. Herr E. darf das Angebot doch in Anspruch nehmen und erhält ein TV-Sport-Paket dazu.