Bei Hausmannskost die Segelflieger beobachten

Einen Monat früher als geplant öffnet heute, Freitag, das Restaurant „FlyIn“ am Flugplatz in Feldkirchen. „Viele Stammgäste haben mich gefragt, wann wir wieder in Betrieb gehen“, erzählt die Betreiberin Ljiljana Wintschnig. Kurzerhand hat sie beschlossen, schon heute die Türen zum beliebten Restaurant zu öffnen.