32 verwahrloste Hunde in Transportboxen gehalten

Noch steckt die Polizei mitten in den Ermittlungen beim erschreckenden Welpenhandel-Fall, da kommt schon die nächste Tierquälerei ans Tageslicht. Eine Frau hielt im Bezirk Bruck an der Leitha 27 Chihuahuas und fünf Shih Tzus in kleinen Transportboxen im Gartenhaus. Der Zustand der beschlagnahmten Hunde ist schlecht.