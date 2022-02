WU: Jetzt doch keine 2G-Pflicht im Sommersemester

Umstellung frühestens am 16. März

An der Uni Klagenfurt haben bereits seit Mitte November nur noch Studierende sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Impf- oder Genesungszertifikat Zutritt, allerdings wird die Regelung angesichts der allgemeinen Öffnungsschritte nun auch dort evaluiert. Die Lehre im Sommersemester soll weiter in Präsenz stattfinden, wird auf der Uni-Homepage betont. Während der „Präsenz-Einstiegsphase“ soll zudem weiter 2G gelten. „Ab frühestens 16. März“ soll dann für Studierende bei Präsenzunterricht und Aufenthalt an der Uni auf 3G umgestellt werden.