Weniger steirische Schüler sind positiv getestet

Keine Maskenpflicht am Sitzplatz

Ungeachtet der vielen Fälle erfolgen Lockerungen in den Schulen, die von einigen Experten kritisch gesehen werden. Seit Montag gibt es für Volksschüler keine Maskenpflicht mehr in den Klassen, ab nächster Woche - in der Steiermark also de facto eine Woche später, nach den Semesterferien - gilt das auch für alle anderen Altersgruppen. Wird weiter geöffnet? Was die am Mittwoch verkündeten Lockerungschritte der Regierung im Schulbereich bedeuten, ist noch offen.