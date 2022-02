„Weltmaschine“: Eine Hommage an Johannes Kepler

Über Skurriles staunen, das geht wunderbar in der neuen Schau, die von Gottfried Hattinger kuratiert wurde: Besucher können einem Schleimpilz zusehen, wie er durch ein Labyrinth findet, obwohl er kein Hirn hat. Eine Seifenblase bestaunen, weil sie Dank eines speziellen Apparats nicht und nicht platzen will. Oder den eigenen Pulsschlag mit den biologischen Impulsen einer Elefantenfuß-Pflanze mischen und daraus eine virtuelle Kreatur erschaffen. In vier thematisch unterteilten Bereichen, „Weltgeheimnis“, „Zeitmaschine/Wurmloch“, „Welten in Welten in Welten“ und „Dialog mit der Natur“ sind 17 spannende und rätselhafte, geniale und absurde Kunstinstallationen zu sehen, die alle von der Wissenschaft inspiriert sind. Es ist also keine Ausstellung über Johannes Kepler, wenn dessen Erkenntnisse auch angeschnitten werden, sondern eher eine Hommage an ihn.