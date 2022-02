NGO deckt Tierquälereien in Geflügelkonzern auf

In Italien sind beim landesweit größten Hühnermastbetrieb AIA in Verona gravierende Verstöße gegen das Tierrecht, katastrophale Zustände in den Ställen und massive Tierquälerei festgestellt worden, so die deutsche ARD. Aufgedeckt haben das deutsche und italienische Tierschützer. Die Produkte von AIA werden in zahlreichen Ländern Europas verkauft - darunter auch Österreich, wie am Mittwoch bekannt wurde.