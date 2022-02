Junger Lenker hackte mit Auto einen Baum um

Ein jähes Ende nahm die Fahrt eines 19-jährigen Lenkers am Mittwoch um 16.50 Uhr auf der Feldkircher Rheinstraße. Der junge Mann verlor in einer leichten Linkskurve aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen, geriet über den rechten Fahrbahnrand und touchierte dort einen Baum. Anschließend krachte der Wagen mit voller Wucht gegen einen weiteren Baum. Der Aufprall war derart heftig, dass der Baum sogar ein Stück weit aus dem Erdreich gezogen wurde und in der Mitte abbrach.