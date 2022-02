Meeresspiegel könnte bis 2050 um 30 cm ansteigen

Berechnungen mehrerer US-Behörden zufolge könnte der Meeresspiegel in den kommenden 30 Jahren so stark steigen wie in den vergangenen 100 Jahren. Schon bis 2050 könnte der Meeresspiegel um die USA herum im Schnitt um bis zu 30 Zentimeter ansteigen, heißt es in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht. Die Folge wären deutlich mehr Überflutungen in Küstengegenden.