Was macht „Crocodile Dundee“-Star Paul Hogan?

Als 1986 schließlich „Crocodile Dundee“ weltweit in die Kinos kam, wurde Hogan nicht zuletzt dank cooler Sprüche wie „Das nennst du ein Messer?“ zum Kult. Doch an den Erfolg der Komödie konnte der Australier nicht anknüpfen. Filme wie das Remake von „Flipper“, in dem er an der Seite von Elijah Wood zu sehen war, floppten in den Kinos.