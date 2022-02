Straßen in Nötsch erhalten endlich ihre Namen

Gemeindebürger können Vorschläge für Straßenname machen

Was den Gemeindevertretern schon länger am Herzen liegt, wird nun endlich realisiert – die mehr als 100 unbenannten Straßenzüge der Kommune sollen endlich Namen bekommen. „Derzeit haben die Gebäude dort nur Hausnummern – so wie sie der Reihe nach gebaut wurden“, sagt Millonig. „Was im digitalen Zeitalter allerdings auf Probleme stößt, denn nicht alle Navis zeigen sämtliche Hausnummern an. Das sorgt bei Ortsunkundigen für Probleme.“