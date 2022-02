Corona-Zahlen aus Dänemark „sehen nicht gut aus“

Dänemark verzeichnet während der Omikron-Welle nach sechs Wochen bereits doppelt so viele Corona-Tote wie nach fünf Monaten Delta. Ein ähnliches Bild zeigt die Statistik zu den derzeitigen Todesfällen durch Omikron in Spanien. Am 11. Februar meldete das Land 251 Todesfälle. Zum Vergleich: Am ersten Dezember 2021 waren es 25. Auch dafür hat die Regierung eine Erklärung parat: Der enorme Anstieg sei durch eine andere Zählweise erklärbar: Bei rund 40 Prozent der Gestorbenen sei Covid-19 zufällig nachgewiesen worden, so das Argument.