Barisic: „Vom Druck jetzt nicht auffressen lassen“

„Ich stelle mich jeder Kritik, aber wir haben einen Weg mit den eigenen Jungen eingeschlagen, von dem wir überzeugt sind. Bei jedem Umbruch gibt es Probleme, wir müssen ruhig bleiben. Wir arbeiten für die Zukunft.“ Sätze, die man von Zoki Barisic oft hört, aber Rapids Fans zweifeln lassen. Ihr Vorwurf: Der Sportchef hat auf die Gegenwart „vergessen“. Der Fehlstart ins Jahr 2022 nagt an den Nerven. Zumal man bei den Verstärkungen, also Yusuf Demir und Fredy Druijf, auf Zeit spielt(e), sie bislang keine Sofort-Hilfen sind. Landet man in der Liga in den Flop 6, ist es zu spät ...