Bei Rapid geht die Angst vor dem Absturz um

Mit den zwei Niederlagen zum Frühjahrsstart hat sich der Druck auf Rapid erhöht. Die nächsten vier Spiele werden zeigen, wohin die Reise international geht und was Rapid auf Liga-Ebene blüht: Binnen zehn Tagen absolvieren die Grün-Weißen in der Conference League die beiden Play-off-Duelle gegen Vitesse Arnheim, in der Liga die Schlüsselspiele bei Sturm und Tirol. Da geht seit gestern Abend beim Blick auf die Tabelle auch die Angst vor dem Absturz um!