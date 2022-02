Mieter gehen durch Lärm-Hölle: „Sind verzweifelt“

Ein Betretungsverbot verschaffte nur kurz Frieden. Dann kehrte der Mann zurück. Viele haben Angst vor ihm. Aber auch die Frau sei oft extrem laut und aggressiv. „Ich traue mich nicht mehr auf die Terrasse. Wir sind verzweifelt“, erzählt eine Bewohnerin. In der Anlage, in der viele anständige Migranten leben, hat niemand mehr Verständnis für die Einquartierten, die den Hausflur so vermüllen, dass schon Nachbarn gestürzt sind. Sie sollen ausziehen. So will es auch das Gericht.