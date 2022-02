Vier Jahre Haft für Kokain-Handel

Laut Anklage hat der wegen Drogendelikten vorbestrafte Angeklagte das Kokain bei zwei Unbekannten in Serbien bestellt, an zahlreiche unbekannte Abnehmer im Raum Salzburg verkauft und insgesamt 177.000 Euro an Einkünften daraus erzielt. Für ein Gramm Kokain habe er 60 Euro verlangt. Das Rauschgift sei in drei Kurierfahrten in Lkw von den Niederlanden nach Salzburg geschmuggelt und in Golling vom Serben übernommen worden.