25.177 Neuinfektionen und 35 weitere Todesfälle

In den vergangenen 24 Stunden (Stand: Dienstag, 9.30 Uhr) sind in Österreich 25.177 Neuinfektionen verzeichnet worden. Vor einer Woche waren es 27.087 neue Fälle. In den Spitälern wurde ein Plus an Corona-Patienten verzeichnet. 35 Infizierte starben zuletzt.