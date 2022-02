Präsident bringt gemobbtes Mädchen in die Schule

Präsident: „Inklusion ist ein Grundprinzip“

Das wollte Präsident Pendarovski nicht tatenlos hinnehmen. Er unterstützte die Schülerin, indem er sie höchstpersönlich in die Schule in Gostivar brachte. Mit dem Mädchen an der Hand erklärte er: „Inklusion ist ein Grundprinzip, das wir in solchen Fällen unterstützen müssen.“ In der Schule betonte er, dass er Embla und ihrer Familie zur Seite stehe, da alle Bürger in Nordmazedonien gleich seien.