Neue „Borgen“-Staffel sorgt für Begeisterung

Die Staffel ist in Zusammenarbeit des DR mit Streaming-Anbieter Netflix entstanden. Wann man sie auf Netflix sehen kann, ist noch unklar. In Dänemark wird die zweite Folge ab Freitag veröffentlicht. Viele bekannte Gesichter sind dabei, darunter Birgitte Hjort Sørensen als Journalistin Katrine Fønsmark. Nicht mehr an Bord ist dagegen Pilou Asbæk als Nyborgs gewiefter Berater Kasper Juul. Er wünsche alten wie neuen Kollegen viel Glück, schrieb der Schauspieler am Sonntag auf Twitter. Er freue sich darauf, das Ganze von der Seitenlinie aus zu verfolgen.