Spezialsendung: 20 Jahre Hard Rock Café München

Was haben Gwen Stefani, David Hasselhoff und die Band Status Quo gemeinsam? Sie alle waren schon im Hard Rock Café in München. Vor 20 Jahren hat das legendäre Café eröffnet - anlässlich dieses besonderen Jubiläums traf Rudi Dolezal die Managerin und Chefin Heidi Dentzer in München. Mit ihr geht er die Geschichte der Hard Rock Cafés durch, die vor über 50 Jahren in London begann und blickt vor allem auf die bisherigen Highlights in München: Zahlreiche Live-Acts großer Bands, spannende Besucherinnen und Besucher und natürlich die vielen „Memorabilien“, also die Erinnerungsstücke von namenhaften Künstlern, machen das Café zu dem was es heute ist. Eine Gitarre von Slash (Guns n’Roses), eine Jacke von Keith Richards oder auch die handgeschriebenen Setlists von Queen-Star Freddie Mercury sind nur einige der einzigartigen Sammlerstücke, die in München zu finden sind.