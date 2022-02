Bellowitsch enthüllt Liebes-Fail von Robert Kratky

Am Valentinstag plauderten im Ö3 Wecker Frauen ihre gruseligsten Valentinstagsgeschichten aus. Auch Kati Bellowitsch erinnerte sich in der Sendung an einen Abend, vor dem ihr offenbar noch immer graut. Ihr damaliger Freund Robert Kratky überraschte sie für eine Liebeserklärung in einem Lokal mit einer burgenländischen Band, die ihre Instrumente unter einem Tisch versteckt hatten.