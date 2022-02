Betrunkene trat Polizistin, ihr Hund biss zu

Mit verletzten Polizisten hat ein Einsatz am Samstagnachmittag im Wiener Bezirk Meidling geendet. Eine betrunkene Frau mit Hund war auf die Fahrbahn der Andersengasse getorkelt und weigerte sich, diese zu verlassen. Als Beamte einschritten, trat das Frauerl einer Polizistin in den Rücken, wenig später biss auch noch der Hund der Tobenden zu und verletzte einen Kollegen. Auch bei zwei weiteren Polizeieinsätzen in Wien trugen Beamte Verletzungen davon.