Neue Arthrose-Therapie mit eigenen Fettstammzellen

Eingriff wird in der Praxis in Gols durchgeführt

Der kleine Eingriff ist jetzt sieben Wochen her. Derzeit ist Lisa Ehringfeld schmerzfrei. „Ich hoffe sehr, dass das so bleibt“ freut sich die junge Frau. Auch Domayer ist mit der Therapie zufrieden und bietet sie deshalb in seiner Praxis in Gols an. Der Orthopäde beschäftigt sich schon lange mit Knorpelregeneration und Gelenkserhalt vor allem im Fuß, der Schulter, Hand oder Hüfte. Bis 2021 war er Primar am Orthopädischen Klinikum SKA Zicksee.