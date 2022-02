Akutgeriatrie am öftesten wegen Corona geschlossen

Aktuell ist es trotz der Omikron-Welle, die uns derzeit 47.032 aktuelle Infektionen in OÖ, darunter 5143 Neuinfektionen am Samstag, beschert, ruhig in den Spitälern. Es liegen 277 Corona-Patienten auf Normalstationen, um 17 weniger als am Freitag und „nur“ 23 auf Intensivstationen - um zwei weniger.