„Unsere kleine Maja hört so gerne Kinderlieder“

„Sie war apathisch“

„Sie reagierte in dieser Zeit auf wenig, war eher apathisch“, berichten die Eltern Zerina und Patrick Beganovic, die weitersuchten, ob es nicht doch einen Ausweg gab. Am Linzer Kepler Uniklinikum bekamen sie schließlich Hilfe. „Wir wurden hier auf die Möglichkeit eines Hörimplantats aufmerksam gemacht“, sagt der Papa. Und so wurde Maja in einer Operation beidseitig ein sogenanntes „Cochlea-Implantat“ eingesetzt.