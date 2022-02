Alles wird teurer: Was den Steirern noch droht

Ob an der Zapfsäule, der Supermarktkassa, im Gasthaus oder bei der Stromabrechnung: Alles wird momentan teurer und immer mehr Steirer fragen sich, warum am Ende des Geldes noch immer so viel Monat übrig ist. Mit 5,1 Prozent im Jänner bewegt sich die Inflation in Österreich weiter auf Rekordniveau. Besonders drastisch schlägt sich die Teuerungswelle im Energiesektor nieder. Einmal Volltanken kostete im Dezember 2021 rund ein Drittel mehr als noch ein Jahr zuvor.