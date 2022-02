Neues Umfrage-Match um die Mönchsberggarage

Für klareres Bild bräuchte es eine Bürgerbefragung

Wie lassen sich derart weit voneinander entfernte Umfrageergebnisse erklären? Eigentlich gar nicht. Ein Ansatz: Der Altstadtverband besteht nicht nur aus Kaufleuten sondern etwa auch aus Wirten, Ärzten und anderen Unternehmen. Auch führten die Gegner ihre Umfrage nicht nur in der Altstadt, sondern auch in an die Garage grenzenden Stadtteilen wie Riedenburg oder Maxglan durch. Ein klareres Bild würde wohl nur eine Bürgerbefragung bringen, für die die Garagengegner aktuell wieder einmal Unterschriften sammeln.