Kaufleute mit geteilter Meinung zum Garagen-Ausbau

Die Gegner haben sich auch neue Argumente gegen den 40-Millionen-Euro-Bau zugelegt. Laut einer Umfrage unter 125 Kaufleuten in der Altstadt, Riedenburg und Maxglan ist die Zustimmung zur Garage weit nicht so groß wie vermutet. Wird in Alternativen zum Auto investiert, kann der Ausbau sogar ganz entfallen, finden 70 Prozent der Kaufleute.