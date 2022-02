Jurij Rodionov scheitert im Dallas-Achtelfinale

Im ersten Satz ging es nach je einem Aufschlagverlust ins Tiebreak, in dem Rodionov mit 7:3 die Oberhand behielt. Also genau jenem Resultat, mit dem er auch die Erstrunden-Partie gegen den als Nummer sechs gesetzten US-Amerikaner Maxime Cressy begonnen hatte. Danach lag ein neuerliches Happy End in der Luft, der ÖTV-Spieler ließ allerdings beim Stand von 6:5 einen Break- und zugleich Matchball ungenützt. Das rächte sich in der Folge. Der im Ranking als 150. drei Plätze vor Rodionov liegende 31-jährige Pospisil verwertete seinen zweiten Satzball im Tiebreak zum 8:6 und war gepusht dadurch in der Entscheidung ungefährdet.